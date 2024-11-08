انتحار وغرق.. غموض يلف ثلاثة حوادث ليلية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بانتحار موظف عراقي يعمل في شركة أمنية داخل السفارة الألمانية، وغرق شاب في نهر دجلة ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مواطناً عراقياً يعمل بشركة امنية داخل السفارة الألمانية في المنصور، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه".

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الضحية كان يعاني من حالة نفسية، وأكد المصدر، أن "خبير الأدلة الجنائية في مكان الحادث، وجرى استدعاءه مع الشرطة من قبل السفارة الألمانية، لكشف الدلالة".

في السياق، ذكر المصدر، أن "معلومات بوجود حادث غرق ضمن شارع أبو نؤاس، وردت لمركز الشرطة، واتضح غرق شاب تولد 2010".

ولفت المصدر، إلى أن "أصدقاء الضحية الذين كانوا برفقته ادعوا أنه عند التقاط الصور بالقرب من جرف النهر تم دفعه من قبلهم، وجرى التحفظ عليهم".