انتحار وجرائم قتل وشجار وسلاح كولومبي جنوبي العراق

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار خلال الساعات الماضية سلسلة من يوم الخميس، حوادث امنية عدة، تمثلت بمحاولة انتحار، وتسجيل جريمة قتل جنوبي الناصرية.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "مستشفى النصر، استقبلت إحدى النساء وهي مصابة بحروق شديدة في أنحاء مختلفة من جسدها، إثر محاولتها الانتحار من خلال سكب مادة نفطية على جسدها وإشعال النار" .

وفي ناحية الطار، أضاف المصدر، أن "رجلاً قتل متأثراً بإصابته بطلقات نارية في الرأس والظهر داخل أحد الملاعب، نتيجة خلاف سابق على حادث قتل، وقد استخدم في الجريمة سلاح ناري نوع (كلاشنكوف)".

وتابع المصدر، ان "قضاء الناصرية شهد في منطقة آلبو علوان قرب الحي الصناعي، مشاجرة مسلحة أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بأعيرة نارية أحدهم في الرأس، والآخران في الفخذين، نتيجة خلاف على موقف عجلة قرب منزل المصابين".

وفي تطور أمني آخر، كشف المصدر، عن العثور على جثة شاب قرب الجسر العائم في صوب الشامية، وبعد التحقيقات تم التعرف على هويته والقبض على شخصين متهمين بارتكاب الجريمة، وضبط دراجة نارية بدون لوحات في موقع الحادث، إضافة إلى استخراج مسدس نوع (كولومبي) من النهر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق المادة 406 من قانون العقوبات".