انتحار مواطن وشخص يقتل ابن عمه في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت، بانتحار مواطن ومقتل آخر على يد ابن عمه بحادثين منفصلين في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطناً أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة (كوفية) داخل منزله في قضاء ابي الخصيب".

ولفت المصدر إلى أن "أسباب الانتحار ما تزال غير معروفة، والقوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".

وفيي الحادثة الأخرى، أوضح المصدر أن "شخصاً قام بقتل ابن عمه في منطقة الشرش ضمن قضاء القرنة"، مبيناً أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث ونقلت جثة الضحية للطب العدلي".