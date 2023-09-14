انتحار منتسب أمني والعثور على جثة فتاة عشرينية في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانتحار منتسب في مكافحة إجرام بغداد، والعثور على جثة فتاة عشرينية شرقي العاصمة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "منتسباً في مكافحة إجرام بغداد، أقدم مساء اليوم، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدسه الخاص، داخل شقته ضمن شقق الصالحية، وسط ظروف غامضة".

وأضاف المصدر، أن "معلومات وردت بوجود جثة مرمية ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة، وجرى توجيه قوة إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة فتاة يتراوح عمرها بين 25 إلى 30 سنة، ظهرت عليها آثار إطلاق نار بمناطق متفرقة من الجسم".

وأشار المصدر، إلى "رفع جثة الفتاة، ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها إلى ذويها".