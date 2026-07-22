انتحار منتسب أمني في بغداد واعتقال عدة متهمين بصلاح الدين

شفق نيوز- بغداد/ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار منتسب من الوحدة المكلفة بحماية سجن أبو غريب بإطلاق النار على نفسه خلال فترة الاستراحة، فيما أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "المنتسب انتحر باستخدام سلاح نوع بندقية داخل مقر السرية في أبي غريب"، مبيناً أن "خبير الأدلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

من جانبها أكدت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها نفذت عمليات أمنية استباقية في عدد من قواطع المسؤولية، أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة.

وبينت أن القضايا شملت قضايا السرقة وفق المادة (446) من قانون العقوبات، وقضايا الخطف وفق المادة (421) من قانون العقوبات، وقضايا التزوير وفق المادتين (289) و(295) من قانون العقوبات.

وأشارت القيادة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تحت إشراف القضاء المختص.