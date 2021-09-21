انتحار منتسب أمني داخل منتدى المسرح العراقي وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في بغداد، يوم الثلاثاء، بإقدام منتسب أمني على الانتحار داخل مقر عمله وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مفوضاً منسوبا لحماية المنشآت أطلق النار على نفسه من سلاحه الكلاشنكوف في (استراحة منام الحمايات) داخل منتدى المسرح العراقي في شارع الرشيد وسط بغداد".

واشار الى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مضيفا أن "ظروف الانتحار ما زالت غامضة".

ويوم السبت الماضي، أفاد مصدر أمني مسؤول، بمقتل عنصر في الجيش العراقي وإصابة آخر عندما انفجرت قنبلة يدوية عندما انفجرت عليهما في مركز للتدريب وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رمانة يدوية انفجرت اثناء عبث متدرب بها داخل الطبابة العسكرية/ مقر تدريب في الباب المعظم وسط بغداد.

ووفقا للمصدر فإن الحادث أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح.