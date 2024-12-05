انتحار منتسب لدى شركة أمنية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانتحار منتسب لدى شركة أمنية بإطلاق النار على نفسه جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن أحد منتسبي شركة "أبناء دجلة لخدمات الأمن والحماية" أقدم، اليوم، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية داخل كرفان الحماية في منطقة المدارس الصينية، الواقعة ضمن منطقة أبو دشير جنوبي بغداد.

وأوضح المصدر، أن الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا الى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي.