انتحار منتسب في وزارة الدفاع العراقية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانتحار منتسب في وزارة الدفاع العراقية باطلاق النار على نفسه بمنزله في محافظة كربلاء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن منتسباً في وزارة الدفاع أطلق، اليوم، النار من بندقية نوع (كلاشنكوف) على صدره داخل منزله في محافظة كربلاء، ما أسفر عن وفاته بالحال".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية تجري تحقيقاً في ملابسات الحادث"، مشيراً إلى "نقل الحثة لدائرة الطب العدلي".

وفي كربلاء أيضاً، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بـ"وفاة طالبة صيدلة مرحلة ثالثة، تولد 2001، إثر سقوطها من الطابق الثالث في جامعة العميد بمحافظة كربلاء، وسط ظروف غامضة"، واصفاً الحادث بأنه "مؤسف".