انتحار منتسب بنجدة بسماية داخل منزله شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار منتسب في نجددة مجمع بسماية السكني، داخل منزله الواقع شرقي العاصمة بغداد..

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في وزارة الداخلية، منسوب لنجدة مجمع بسماية السكني، ويدعى (م. ا. س) من مواليد 1988، أقدم على الانتحار بواسطة سلاحه الشخصي داخل منزله في منطقة المعامل شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "دوريات شرطة حضرت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسبابه، ونقلت جثة الضحية للطب العدلي".