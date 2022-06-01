انتحار ممرضة وشاب في بابل وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بتسجيل حالتي انتحار في محافظتي بابل وبغداد إحداهما لامرأة والأخرى لشاب.

وقال مصدر من بابل لوكالة شفق نيوز، إن ممرضة تعمل ضمن ملاك دائرة صحة بابل أقدمت على الانتحار من خلال شنق نفسها داخل منزلها في منطقة الثيلة وسط الحلة بعد خلاف مع زوجها

في غضون ذلك قال مصدر آخر بورود معلومات الى السيطرة المركزية بوجود حادث قتل ضمن منطقة الحميدية شرقي العاصمة.

وأوضح المصدر أن شخصاً اتصل بالجهات الامنية مخبرا بقيام شقيقه يبلغ الذي بلغ ١٨ عاماً من العمر بإطلاق نار على نفسه داخل غرفة منزله ضمن المنطقة المذكورة اعلاه

ما اسفر عن مقتله في الحال، مشيرا إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.