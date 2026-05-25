انتحار مفوض و"مزاح" ينهي حياة شاب غرقاً في البصرة

شهدت محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، مساء الاثنين، حادثين منفصلين، أحدهما انتحار عنصر أمني، والآخر وفاة شاب غرقاً في حادث "مثير للجدل".

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن مفوضاً في شرطة البصرة ينتسب لأمن الملاعب أقدم على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه داخل موقع عمله، لأسباب ما تزال مجهولة".

وأضاف، أن قوة أمنية اخلت جثة الضحية، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي البصرة أيضاً، قال المصدر، إن شاباً لقي مصرعه غرقاً بعد قيام أصدقائه برميه من أعلى جسر سعد في منطقة الزريجي شمال البصرة، على سبيل المزاح، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبين المصدر، أن قوة أمنية شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث.