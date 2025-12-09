انتحار مفوض شرطة بإطلاق النار على نفسه في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، بانتحار أحد مفوضي الشرطة في قضاء حديثة غربي المحافظة، بإطلاق النار على نفسه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضا في الشرطة أقدم اليوم على الانتحار بسلاحه الشخصي"، مضيفاً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً رسمياً لمعرفة الملابسات، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأكد المصدر، أن "التحقيقات مستمرة، ولم تظهر أي دلائل على وجود شبهة جنائية".