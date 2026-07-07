انتحار مطلوب للأمن بعد محاصرته بكركوك واعتقال متهم بالقتل في أربيل

شفق نيوز- أربيل/ كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء الثلاثاء، بانتحار مطلوب بقضايا مخدرات خلال عملية أمنية في منطقة سرجنار رحيم آوه، في وقت أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل القبض على المتهم الرئيسي في حادثة إطلاق نار أودت بحياة مواطن، وذلك بعد وقت قصير من وقوع الجريمة.

وعن تفاصيل حادثة كركوك، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكافحة المخدرات توجهت لتنفيذ أمر قبض بحق مطلوب يبلغ من العمر 26 عاماً، إلا أنه أبدى مقاومة وبعد محاصرته أطلق النار على نفسه، ما أدى إلى وفاته في الحال".

وفي أربيل، ذكرت مديرية الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إطلاق نار أودى بحياة المواطن (حسين فهمي فؤاد) ضمن قاطع أعمال مركز شرطة (بيرزين).

وأضافت المديرية أن قواتها باشرت على الفور بإجراء تحقيقات ومتابعة دقيقة وتمكنت في وقت قياسي من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وإلقاء القبض عليه، ويُدعى (م. ص. م).