انتحار مطلق النار على الشرطة الاتحادية بعد محاصرته في ميسان

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن المتهم بإطلاق النار على منتسبي الشرطة الاتحادية أقدم على الانتحار بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في محافظة ميسان.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن عملية محاصرة المتهم استمرت لساعات طويلة حتى فجر اليوم، قبل أن يقدم على الانتحار.

وكان مصدر أمني قد أفاد ليل الأحد – الاثنين بإصابة أربعة أشخاص، بينهم مدني وثلاثة من عناصر الشرطة، إثر هجوم مسلح استهدف دورية أمنية في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة دوافع الهجوم والجهة التي تقف وراءه.