انتحار مراهق ومقتل شخص بسبب "نهوة عشائرية" في محافظتين

شفق نيوز- البصرة/ ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار مراهق في محافظة البصرة، فيما قتل شخص بسبب "نهوة عشائرية" في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مراهقاً تولد 2012 أقدم على الانتحار داخله منزله بواسطة حبل معلق في السقف في قضاء سفوان غرب محافظة البصرة.

وأضاف أن القوات الأمنية وصلت الى محل الحادث، وفتحت تحقيقاً عاجلاً.

من جانبه، بين مصدر أمني آخر في محافظة ديالى، لوكالة شفق نيوز، بمقتل شخص باطلاق نار، جراء نزاع مسلح بين مجموعة اشخاص.

وأوضح المصدر، ان النزاع جاء بفعل خلاف بسبب "نهوة عشائرية" على امرأة في اطراف ناحية السعدية شمال شرقي المحافظة.