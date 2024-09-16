انتحار مراهق بمدينة الصدر ووفاة موقوف في مركز شرطة المنصور

شفق نيوز/ سجلت العاصمة بغداد يوم الاثنين، حالة الانتحار الخامسة خلال 48 ساعة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مراهق تولد 2010 انتحر بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل المنزل ضمن قطاع 64 في مدينة الصدر شرقي بغداد، لافتا إلى أن أسباب الانتحار غير معروفة.

وفي مركز شرطة المنصور؛ تعرض متهم موقوف تولد 1956 لوعكة صحية، وقام حماية المركز بنقله الى مستشفى اليرموك حيث فارق الحياة.

واشار المصدر إلى أن المتوفي كان موقوفا وفق أحكام المادة 456 (نصب واحتيال) من قانون العقوبات العراقي.