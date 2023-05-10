انتحار مراهقة وطعن امرأة واعتقال متهم انتحل صفة ضابط في بغداد

شفق نيوز/أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بانتحار مراهقة وطعن امرأة بسكين في حادثين منفصلين في بغداد التي شهدت ايضاً القبض على متهم انتحل صفة ضابط بالقوات الأمنية.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "مراهقة تولد 2008 أقدمت على الانتحار ضمن مجمع بسماية"، مشيرة إلى أن "ذوي المراهقة ادعوا انها تعاني من حالة نفسية". في السياق، لفتت المصادر إلى أن "امرأة تولد 1987 أصيبت نتيجة تعرضها لحادثة طعن بالسكين في منطقة العنق داخل دارها ضمن شارع الضغط في حي ابو دشير بالدورة".

وأوضحت أن "المرأة ادعت أن 3 نساء مجهولات قمن بالدخول الى دارها وطعنها قبل أن يلذن بالفرار".

وفي بغداد ايضا، أفادت المصادر بأن "قوة امنية اعتقلت شخصاً وفق أمر قبض وتحري بسبب دعوى مقامه ضده من قبل زوجته بسبب عدم دفعه النفقة الزوجية في حي الجامعة"، مبينة ان "القوة ضبطت بمنزل الشخص أسلحة نارية وعتاد وبنادق صيد عدد 5 ودروع عدد 3 وخوذ رأس عدد 6".

في السياق، ألقت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد / الكرخ القبض على متهم انتحل صفة ضابط في القوات الأمنية.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة بإشراف مدير استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 261 من قانون العقوبات العراقي بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض في بغداد، وذلك بعد قيامه بانتحال صفة ضابط في القوات الأمنية".

واشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".