انتحار مراهقة وشرطي و مصرع امرأة واصابة اربعة من افراد اسرتها بثلاث محافظات

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بإنتحار فتاة مراهقة وشرطي بينما لقيت امرأة مصرعها وأُصيب عدد آخر من أفراد أسرتها بجروح في حوادث متفرقة بأماكن مختلفة في العاصمة بغداد ومحافظتي كركوك وميسان.

وقالت المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مراهقة من مواليد العام ٢٠٠٤ أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة ربطة الرأس (شال) داخل منزلها ضمن منطقة فضوة عرب وسط بغداد

وذكرت المصادر انه تم نقلها من قبل ذويها الى مستشفى الكندي الا انها فارقت الحياة هناك.

وفي حادث مماثل اقدم منتسب في شرطة محافظة كركوك على الانتحار بواسطة إطلاق الرصاص على نفسه أثناء تأديته والواجب وذلك عند نقطة تفتيش "جيمن" ليفارق الحياة في الحال.

وفي حادث آخر قالت المصادر إن امرأة لقيت حتفها بينما أُصيب اربعة من أفراد أسرتها بجروح في حادث سير في قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان.