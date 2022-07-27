انتحار "فتى وفتاة"شنقاً في بابل والمثنى

شفق نيوز / افادت مصادر امنية، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي انتحار "فتى وفتاة" شنقاً في محافظتي المثنى وبابل.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز إن "فتى يبلغ من العمر ١٤ عاما أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله في أحد أحياء قضاء الخضر، جنوب محافظة المثنى"، لافتا الى أن "أسباب الانتحار مجهولة حتى الآن فيما تجري القوات الامنية تحقيقا لمعرفة ملابساته".

فيما أوضح، أن "فتاة من مواليد ٢٠٠٦ انتحرت عبر شنق نفسها بحجاب راس داخل منزلها في منطقة مويلحة التابعة لناحية الاسكندرية بمحافظة بابل"، مبينا أن "أسباب الانتحار لازالت مجهولة، فيما تجري الجهات المختصة تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته".