انتحار فتاتين في بغداد

شفق نيوز/ سجلت السلطات الامنية في العاصمة بغداد يوم الخميس، حالتي انتحار لفتاتين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن فتاة تولد 2008 قانت بعد صعودها على سطح المنزل وإغلاق باب السطح ضمن منطقة حي اور بسكب مادة النفط على نفسها واضرمت النيران بجسدها، مشيرا إلى عدم معرفة دوافع الانتحار.

وفي جنوبي بغداد؛ اقدمت امرأة تولد 1998 على الانتحار بأسلوب شنق نفسها.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن المرأة استخدمت قطعة قماش معلقة بمروحة الغرفة السقفية داخل منزلها ضمن منطقة المعالف.