انتحار فتاتين "حرقاً وشنقاً" من حي سكني واحد في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بانتحار فتاتين "شنقاً وحرقاً" شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة في العشرين من عمرها اقدمت، اليوم، على الانتحار شنقاً داخل منزلها في حي بلور شمالي غرب المقدادية، بسبب خلافات عائلية بحسب شهود عيان مقربين من الحادث".

وفي ديالى أيضاً، أكد المصدر نفسه، "انتحار فتاة أخرى بعد احراق نفسها في نفس الحي (بلور) لأسباب غامضة"، لافتاً إلى أن "الحادثين يخضعان للتحقيقات الامنية من قبل فريق امني مختص".

وشهدت ديالى خلال العام الجاري اكثر من 30 محاولة وحالة انتحار لاسباب نفسية ومعيشية او خلاافات عائلية.