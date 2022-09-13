انتحار فتاة وإصابة شخص في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت بانتحار فتاة في نهر دجلة، وإصابة شخص بطلق ناري ضمن العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وماكل شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيرانهم أسلحتهم باتجاه عجلة أثناء مرورها ضمن منطقة جسر ديالى جنوب شرق العاصمة، ما أدى إلى إصابة صاحب العجلة بجروح ضمن منطقة الكتف".

وأضاف المصدر، أن "حسب ادعاء الشخص المصاب، فإن الاشخاص معرفين لديه، والهجوم جرى نتيجة خلاف عائلي بين أبناء العم".

إلى ذلك، لفت المصدر، إلى "انتحار فتاة مواليد ٢٠٠٠ بأسلوب رمي نفسها في نهر دجلة ضمن منطقة الخناسة في قضاء المدائن، والبحث مستمر عن الجثة من قبل الأهالي والقوة الماسكة للأرض".