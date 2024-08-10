انتحار فتاة ومصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير ومشاجرة في ذي قار وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، اليوم السبت، بانتحار فتاة ومصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير ومشاجرة في محافظتي ذي قار وبغداد.

وقال مصدر في ذي قار لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً اقدمت على الانتحار شنقا بواسطة (شال) داخل منزلها الواقع بقضاء الرفاعي شمال ذي قار"، مبينا ان "ذويها افادوا بأنها تعاني من حالة نفسية سيئة وهم لا يطلبون الشكوى".

كما أشار المصدر إلى أن "3 عجلات تصادمت فيما بينها بحادث سير مروع على الطريق العام بقرية (آل مبادر) في قضاء سيد دخيل شرقي ذي قار، حيث أدى الحادث لمصرع شخص واحد، وإصابة 4 آخرين بينهم عائلة مكونة من 3 اشخاص"، لافتا إلى أن "القوات الامنية قامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وفي السياق، قال مصدر امني في بغداد، إن "مشاجرة عائلية لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدسات) ضمن منطقة بني زيد في قضاء الطارمية ما اسفر عن اصابة 3 اشخاص بجروح خطيرة، تم نقلهم الى المستشفى والتحفظ عليهم".