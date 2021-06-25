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انتحار فتاة وغرق طفل وحادثي سير في ثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-06-25T11:31:58+0000
انتحار فتاة وغرق طفل وحادثي سير في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز / شهدت محافظات ميسان وذي قار وديالى، يوم الجمعة، ثلاث حوادث مختلفة، منها حالة انتحار لفتاة، وغرق طفل، بالإضافة إلى مصرع وإصابة أربعة مدنيين بحادثي سير.

في ميسان، ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، أقدمت على الانتحار صباح اليوم، باستخدام مواد سامة، وسط ضروف غامضة.

وفي ذي قار، قال مراسل الوكالة، إن قضاء الدواية شمال شرقي المحافظة، شهد غرق طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بأحد الأنهر الفرعية التابعة للقضاء، قبل أن يتم انتشال جثته من قبل عدد من الحضور بالتعاون مع القوات الأمنية.

أما ديالى، إذ أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مواطنا لقي مصرعه وأصيب آخر، إثر حادث سير باصطدام شاحنة بعجلة صغيرة، على شارع كركوك قرب تقاطع الميداني في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة، وذلك بسبب السير عكس الاتجاه".

وفي حادث آخر، في محافظة ديالى، ذكر المصدر، أن "شاباً أصيب بجروح بعد اصطدام دراجته نوع "ستوتة" بعجلة أخرى، عند تقاطع الخالص بعقوبة".

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