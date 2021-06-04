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انتحار فتاة وغرق شاب وصعقة كهربائية لآخر في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-06-04T08:52:41+0000
انتحار فتاة وغرق شاب وصعقة كهربائية لآخر في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل 3 حوادث جنائية، بينها إقدام فتاة على الانتحار، وصعقة كهربائية لشاب، وغرق آخر.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابا في العشرين من عمره لقي مصرعه داخل منزله بقضاء الفجر شمالي المحافظة بصعقة كهربائية أثناء تصليح (مبردة الهواء)".

وفي حادث آخر، أوضح المصدر، أن "فتاة من مواليد 2004 أقدمت على الانتحار بواسطة (حجاب معلق مرتبط بحزام و(جنگال) حديدي معلق بحمام المنزل، الواقع بقضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مؤكدا أن "حادث الانتحار لم تعرف أسبابه حتى الآن".

وانتشلت القوات الأمنية جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، من نهر البو عظم في الناصرية، قضى غرقا أثناء تعلمه السباحة، وفقا للمصدر.

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