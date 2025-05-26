انتحار فتاة لأسباب مجهولة و"كلمة" تشعل نزاعاً عشائرياً يتسبب بإصابة امرأة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار لفتاة عشرينية لأسباب مجهولة، فيما أصيبت امرأة بنزاع عشائري.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة في العشرينيات من عمرها أقدمت على الانتحار بواسطة سم الفئران داخل منزلها بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، لأسباب مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأشار المصدر، إلى أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين طرفين بسبب (كلمة) في أحد البيارغ (الراية العشائرية) بناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة في رأسها، فيما فرضت القوات الأمنية سيطرتها على منطقة الحادث وباشرت بملاحقة الجناة".