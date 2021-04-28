انتحار فتاة في ذي قار بسبب "موبايل"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل حالة انتحار جديدة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن فتاة من مواليد 2007 انتحرت شنقاً داخل منزلها في منطقة دور الحواسم وسط مدينة الناصرية، بسبب خلافات عائلية تتمثل بعدم شراء هاتف نقال لها لغرض الدراسة.

وبين المصدر، أن الجثة تم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية.

ويوم أمس الأول الاثنين، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ أن "طفلا يبلغ من العمر 12 عاما أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، لأسباب مجهولة حتى الآن".

وتسجل محافظة ذي قار بين وقت وآخر حالات انتحار لمواطنين من كلا الجنسين ومختلف الفئات العمرية، لأسباب متباينة إلا أن في مقدمتها تردي الوضع المادي والخلافات العائلية.