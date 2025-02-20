انتحار فتاة شنقا والعثور على جثة داخل هيكل مبنى ومقتل موظف جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل حادثين امنيين في المحافظة احدهما العثور على جثة مجهولة الهوية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " فتاة تبلغ من العمر 18 عاما اقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها بقضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية".

وتابع المصدر، كما ان "قوة امنية عثرت على جثة مجهولة الهوية لرجل داخل منزل قيد الانشاء بمنطقة الإسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية، حيث تم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

في غضون ذلك أشار المصدر الى مقتل شخص في العقد الخامس من عمره يعمل موظفا في دائرة الموارد المائية في ذي قار بمنطقة السايح غرب الناصرية بعد ان اصيب بثلاث اطلاقات نارية في منطقة الصدر وأسفل البطن بسبب خلافات مع آخرين.