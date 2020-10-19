حالتا انتحار بالعراق.. بـ"كلاشينكوف" وبسبب "بوبجي"

شفق نيوز/ أقدمت فتاة في ذي قار على الانتحار باستخدام سلاح ناري، فيما عثر على شاب في محافظة صلاح منتحرا في غرفته.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن "فتاة أقدمت على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسها داخل منزلها ضمن قضاء البطحاء في ذي قار".

وبين المصدر؛ أن "السلاح المستخدم من قبل الفتاة كان من نوع كلاشنكوف"، لافتا إلى أسباب الانتحار غير معروفة لحد الان.

وفي الاثناء، قال مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر ١٧ عاما انتحر شنقا في ناحية الحاتمية جنوبي صلاح الدين بسبب ضغوطات عائلية ونفسية".

وأضاف المصدر ان "أسباب الانتحار تعود لمشاكل نشبت مع عائلته بسبب الإدمان على لعبة بوبجي".

وأشار المصدران إلى ان "فريقين امنيين في ذي قار وصلاح الدين حضرا لموقع الحادثتين وفتحا تحقيقا شاملا لكشف أسباب الانتحار للفتاة والشاب".



