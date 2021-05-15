انتحار فاشل وهجوم مسلح في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، يوم السبت، بتسجيل حالة انتحار "فاشلة" جنوبي المحافظة، فيما شن مسلحون هجوماً بالأسلحة النارية على احد المنازل الى الشمالي منها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " فتاة تبلغ من العمر 25 عاماً تسكن قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار أقدمت، اليوم، على محاولة الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها بواسطة مادة النفط الأبيض".

وبين المصدر، أن "ذويها تمكنوا من إنقاذها ونقلها لمستشفى الحسين التعليمي وسط المحافظة"، مبيناً أن "نسبة الحروق بلغت 70%، وتخضع حاليا للعلاج طبي".

وفي ناحية النصر شمالي الناصرية، اقدم مسلحون على شن هجوم بالأسلحة النارية على منزل قريب لهم، بسبب ما يعرف بـ "النهوة العشائرية".

وبحسب المصدر، فأن" قوة أمنية داهمت في وقت لاحق منزل المهاجمين، ولم تعثر عليهم بسبب هربهم لجهة مجهولة، فيما صادرت أسلحة الهجوم ".