انتحار "غامض" لشاب ينتهي باعتقال 4 أشخاص بينهم زوجته جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب في ظروف غامضة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، مشيراً إلى أن أمراً قضائياً صدر باعتقال أربعة أشخاص بينهم زوجة الضحية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في الثلاثينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله وسط أحد الأحياء السكنية في مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث، مشيراً إلى أن "ذويّ الضحية أبلغوا القوات الأمنية بأن سبب الانتحار خلافات مع زوجته وأهلها".

وأضاف المصدر أن "قاضي التحقيق أصدر أمراً باعتقال زوجة الشاب المنتحر وأشقائها الثلاثة وتم توقيفهم على ذمة التحقيق".