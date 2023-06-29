انتحار عاملة أجنبية داخل مركز شرطة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بانتحار مدبرة منزل اجنبية الجنسية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المدبرة تبلغ من العمر 23 عاما اثيوبية الجنسية، اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة شال مربوط حول الرقبة معلق بشباك غرفة داخل احد مراكز شرطة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية تحفظت على العاملة بعد اعتقالها في احد الشوارع، نتيجة طردها من قبل صاحب المنزل الذي كانت تعمل لديه".