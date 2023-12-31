انتحار طالب والقبض على مبتز ومتهمين بالاختطاف في بغداد ومحافظتين

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد ومحافظتي ديالى وبابل، يوم الأحد، حالات امنية كانت الأولى بانتحار شاب بسبب "ضغوط نفسية"، في حين سُجلت حالة إبتزاز لفتاة والقبض على المبتز ومتهمين اثنين.

وقال مصدر من محافظة ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن "طالباً في مرحلة السادس الإعدادي، قام بشنق نفسه، بحبل مربوط بنخلة، في ناحية العبارة (15كم شمال شرقي بعقوبة) مركز المحافظة".

وبيّن المصدر، أن "الطالب أقدم على الانتحار بسبب ضغوط نفسية، بحسب التحقيقات الأولية".

في حين أكدت قيادة شرطة محافظة بابل، بأن مفارز شرطة النجدة التابعة إلى قاطع النجدة الثاني في قيادة شرطة محافظة بابل، تمكنت من ضبط شخص قام بابتزاز فتاة بمقاطع غير أخلاقية.

وقال إعلام قيادة شرطة محافظة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة حضرت إلى دورية النجدة في أحد تقاطعات وسط المدينة، وزعمت أن مخالفاً يستقل دراجة نارية، قام بابتزازها بمقاطع غير اخلاقية".

وأضاف أنه "تم نصب كمين للجاني وإلقاء القبض عليه، وضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها، والهاتف المحمول الخاص به، الذي يحتوي على المقاطع غير الأخلاقية"، مؤكدة "تسليم الجاني والمضبوطات إلى مركز الشرطة المعني، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

أما مديرية مكافحة إجرام بغداد، فقد أكدت أن مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين لقيامهما بخطف فتاة من محافظة الديوانية وتحريرها في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث أحيلت الى مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهما وتحرير الفتاة المختطفة".

وتابعت المديرية "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات وتسليمهما الى جهة الطلب لينالا جزاءهما العادل".