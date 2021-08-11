انتحار طالب مدرسة وطعن شخص بمشاجرة مع شقيقه جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم الأربعاء بأن طالب مدرسة انهى حياته بواسطة شنق نفسه فيما أصيب آخر بجروح بمشاجرة مسلحة مع شقيقه في حادثين منفصلين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طالبا في الصف السادس الإعدادي بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بواسطة حبل مربوط بمروحة سقفية في احدى غرف المنزل، مبينا أن الطالب يبلغ من العمر 20 سنة

المصدر ذاته أشار إلى نشوب خلاف عائلي بقضاء النصر أيضا بين شقيقين ينتهي بأقدام أحدهما على طعن الآخر بعدة طعنات في منطقة البطن نُقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي شأن أمني آخر، عثرت قوة أمنية برفقة حراس موقع أثري على عجلة محترقة بالكامل نوع (مارك).

وذكر مصدر أمني آخر، أن" قوة أمنية برفقة حراس موقع تل الهباء الأثري بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار عثروا على عجلة نوع (مارك) مجهولة المالك والمواصفات محترقة بالكامل بظروف غامضة".