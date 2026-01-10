مصرع شخصين وإصابة آخر بحادثي دهس وانتحار في ذي قار والأنبار

شفق نيوز- ذي قار/ الأنبار

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بمصرع شخصين وإصابة آخر بحادثي دهس وانتحار في ذي قار والأنبار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "شابا دون العشرينات من عمره أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه بواسطة حبل معلق في شباك صالة منزله في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار"، مشيرا إلى أنه "كان يعاني من حالة نفسية، وهو طالب في الصف السادس الإعدادي".

وأضاف أن "الجهات المتخصصة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

إلى ذلك، أفاد مصدر آخر للوكالة، بـ"وقوع حادث مروري في مدينة الرمادي، عندما كانت امرأة تقود عجلة مدنية اصطدمت بدراجة نارية في أحد شوارع مدينة الرمادي، ما أدى إلى مصرع سائق الدراجة في مكان الحادث، وإصابة مرافقه بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".