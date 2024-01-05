انتحار ضابط كبير شرقي بغداد وبقربه "مواد سامة ورسالة"

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الجمعة، بالعثور على جثة ضابط كبير شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "عُثر على جثة ضابط برتبة عقيد يعمل بوزارة الداخلية مديرية أمن الأفراد في شارع الفلاح قطاع 18 ويسكن قطاع 36 ببغداد".

واضاف المصدر؛ ان التحقيقات الاولية اشارت إلى أن الضابط توفي منتحراً من خلال تناوله مواد سامة عثرت بالقرب منه".

وأشار إلى أنه عثر ايضا على رسالة انتحار كتب فيها وصية له تتضمن أسباب انتحاره حيث يدعي بقيام شخص بأخذ أموال من مواطنين مقابل إصدار هويات حيازة سلاح وتعيينات لهم باسمه ومن دون علمه مما أدى لتوريطه بقضايا مالية".