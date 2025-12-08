انتحار ضابط في الجيش العراقي بشنق نفسه في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن بانتحار ضابط في الجيش العراقي داخل منزله في قضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الضابط انتحرشنقاًبحبل معلّق في سقف غرفته"، مشيراً إلى أن قوة أمنية وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفةملابسات وأسباب الحادثة.

وفي كركوك، أخبر مصدر آخر، وكالة شفق نيوز، بأن شابا يدعى (ص.غ.ع) من مواليد 2002 ويسكن منطقة الشورجة، أقدم على الانتحار داخل منزله.

وبحسب مصدر في الطب العدلي، جرى نقل جثة الشاب إلى المستشفى بعد العثور عليه من قبل ذويه، حيث أكد التقرير الأولي أن دوافع الحادث تعود إلى مشكلات عائلية.