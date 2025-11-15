انتحار ضابط شرطة ومصرع منتسب بالحشد في بغداد والمثنى

شفق نيوز– بغداد/ المثنى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار ضابط برتبة رائد منسوب إلى الشرطة الاتحادية، بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي أثناء أداء الواجب داخل مقر فوجه في منطقة جسر ديالى جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المعلومات الأولية أظهرت أن الضابط كان يعاني من حالة نفسية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للتأكد من ملابسات الحادثة.

وفي محافظة المثنى جنوبي البلاد، لقي منتسب بالحشد الشعبي مصرعه إثر حادث سير، بعد اصطدام عجلته بعجلة أخرى على طريق بادية السلمان.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع نتيجة الظروف الجوية الترابية وانعدام شبه تام للرؤية.