انتحار ضابط رفيع في الجيش العراقي داخل مقر عسكري

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بانتحار ضابط رفيع في الجيش العراقي داخل فرقة عسكرية بمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بـ"انتحار ضابط برتبة عقيد منسوب إلى وزارة الدفاع من سكنة محافظة كركوك بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي".

وأشار إلى أن "الحادث كان أثناء واجب الضابط داخل الفرقة 20 في قضاء سنجار بمحافظة نينوى"، مبيناً أن "أسباب الانتحار لم تعرف حتى الآن، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".