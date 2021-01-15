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انتحار ضابط استخبارات عراقي بعد اكتشاف تورطه بقتل محامٍ بالاشتراك مع زوجة الأخير

Category: أمـن

Date: 2021-01-15T08:03:23+0000
انتحار ضابط استخبارات عراقي بعد اكتشاف تورطه بقتل محامٍ بالاشتراك مع زوجة الأخير

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في قيادة شرطة ذي قار، يوم الجمعة، تفاصيل "صادمة" عن جريمة مقتل المحامي علي الحمامي في قضاء الشطرة شمالي المحافظة الأسبوع الجاري.

والحمامي يشغل منصب نقيب محامي الشطرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة الشرطة توصلت لتفاصيل صادمة عن مقتل الحمامي، حيث اتضح أن الجناة الذين ارتكبوا الجريمة كل من زوجة المجني عليه الثانية، وعشيقها ضابط الاستخبارات، وشخص ثالث تم استئجاره لتنفيذ العملية".

وفي تفاصيل الجريمة قال المصدر، إن العملية تمت بعد خروج زوجة المجني عليه الثانية من المنزل بعد شجار مفتعل مع زوجها المحامي، بعدها بوقت قصير قصد منزله شخصان (الضابط وشريكه) بحجة أنهما يريدان توكيله- المحامي- بدعوى قضائية، لينفذا فور دخولها الجريمة بقتله خنقاً حتى الموت.

وأضاف أن القوات الأمنية وبعد التحقيق بالقضية، اعتقلت زوجة المجني عليه، وما تزال تبحث عن الجاني الثالث.

وفيما يخص ضابط الإستخبارات، قال المصدر الأمني، "إن الضابط بعد علمه بانكشاف أوراق القضية أقدم على الانتحار داخل مقره الأمني في بغداد، حيث كانت قوة من خلية الصقور متجهة لاعتقاله".

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