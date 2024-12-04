انتحار صاحب شركة تجارية في بغداد وسط ظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوقوع حادثة انتحار لصاحب شركة تجارية في ظروف غامضة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن صاحب شركة "فرص الاستثمار للتجارة العامة وتنمية الموارد البشرية" أقدم على الانتحار اليوم، باستخدام سلاح ناري من نوع مسدس داخل مكتبه في حي الناظمية بمنطقة الكرادة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الرسمية قد بدأت للكشف عن ملابسات الحادثة الغامضة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي.