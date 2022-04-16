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انتحار شرطي والقبض على شخص طعن مسنة حتى الموت وعلى آخر قتل شخصين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-16T19:02:36+0000
انتحار شرطي والقبض على شخص طعن مسنة حتى الموت وعلى آخر قتل شخصين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افادت السلطات الامنية، يوم السبت، بانتحار منتسب في قوات الشرطة بينما تم القاء القبض على شخصين قتلا ثلاثة مدنيين بينهم امرأة مسنة في حوادث مختلفة بمناطق متفرقة في محافظتي البصرة والديوانية جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأنه تم العثور على جثة منتسب في البصرة، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية تتحرى لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف أن هناك معلومات شبه مؤكدة ان المنتسب اقدم على الانتحار، من دون الخوض بتفاصيل اخرى.

الى ذلك القت شرطة الديوانية القبض على متهم بالقتل بعد ساعات قليلة من تنفيذ جريمته، وفقا لوزارة الداخلية العراقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، قوة من مركز شرطة الإصلاح في الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالقتل بعد ساعات قليلة على ارتكابه الجريمة التي راح ضحيتها امرأة كبيرة بعد أن قام بطعنها بأكثر من ١٠ طعنات بواسطة سكين، وذلك بسبب مشاكل سابقة بين العائلتين.

وأوضح البيان انه تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بعد أن تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة.

وقالت الوزارة ايضا في بيان ثان إن قوة من قسم مكافحة الإجرام في الديوانية وبعد جمع المعلومات تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالقتل والذي اعترف أثناء التحقيق بقيامه بقتل شخصين في قضاء الشنافية بواسطة بندقية كلاشنكوف بسبب خلاف على أرض زراعية، , فيما ضبطت بداخل منزل المتهم أسلحة مختلفة.

وتابع البيان انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه بعد أن جرى تصديق أقواله قضائيا وأحيل على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل.

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