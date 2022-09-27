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انتحار شخصين واعتقال 4 أشقاء يتاجرون بالمخدرات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-09-27T04:58:56+0000
انتحار شخصين واعتقال 4 أشقاء يتاجرون بالمخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها حالة انتحار واعتقال 4 أشقاء متهمين بتجارة المخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية داهمت أحد المنازل واعتقلت 5 تجار مخدرات بينهم 4 أشقاء في احد احياء مدينة الناصرية مركز المحافظة "، لافتا إلى أن "شابا في العشرينات من عمره توفي أثناء إلقاء نفسه بنهر في الفرات المار بقضاء البطحاء غربي المحافظة".

وتابع المصدر، ان " احد المتقاعدين في الستينات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بناحية الفضلية جنوبي المحافظة"، مشيرا إلى أن "سبب الانتحار ما يزال غامضا لدى الأجهزة الامنية ".

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