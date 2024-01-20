انتحار شخصين "شنقاً" أحدهما منتسب وإصابة 7 مدنيين بحوادث متفرقة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بانتحار شخصين شنقاً لاسباب وظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "منتسبا في شرطة حماية المنشآت (FBS) اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في (حي البيادر) بأطراف قضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة".

وبين المصدر ان "اسباب الانتحار غامضة فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث آخر، في قضاء الخالص وبحسب المصدر نفسه أقدم شاب وهو نجل شرطي على الانتحار شنقا ايضا داخل منزله لأسباب ودواع غامضة. واضاف، ان "قوات الأمن حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته فيما أخلت الجثة الى الطب العدلي".

وسجلت ديالى خلال العام الحالي 5 حالات انتحار متعددة في عدة مناطق من المحافظة لاسباب وظروف متعددة.

وتشهد ديالى خلال السنوات الاخير تصاعدا بحالات الانتحار بين الصبية والشباب لأسباب معيشية ونفسية أو مشاكل اجتماعية.

وفي ديالى أيضا، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بإصابة 7 مدنيين بحادثي سير اطراف خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر، إن "6 مدنيين اصيبوا بجروح متفاوتة جراء انقلاب باص صغير يقلهم (نيسان) على طريق خانقين - كلار".

واضاف، ان "المصابين نقلوا الى مستشفى خانقين فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث اخر اصيب شاب بجروح بليغة جراء اصطدام دراجته النارية مع مركبة اخرى في قضاء خانقين. واشار مصدر امني، الى "نقل المصاب الى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية والمرورية اللازمة".