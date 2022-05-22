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انتحار شاب وإصابة أربعة أشخاص بحوادث في الموصل وبغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-22T07:04:27+0000
انتحار شاب وإصابة أربعة أشخاص بحوادث في الموصل وبغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بأن شاباً اقدم على الانتحار في مدينة الموصل بينما أُصيب أربعة أشخاص بجروح في مشاجرات متفرقة في العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة النهرية عثرت فجر اليوم على جثة شاب في العشرينات من عمره قام بالقاء نفسه من اعلى الجسر القديم في بمدينة الموصل في مياه نهر دجلة مساء امس.

وبحسب المصادر فإن الجثة عُثرت عليها في المكان الذي القى الشاب نفسه فيه، ولم تجرفها مياه النهر الى مسافة بعيدة .

وفي العاصمة بغداد أشارت المصادر إلى اصابة شخص نتيجة مشاجرة بين أولاد عم تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة.

وفي حي الجزائر ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد حدثت مشاجرة تطورت الى استخدام الأسلحة البيضاء ما أسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة بطعنات سكين فيما لاذ البقية بالفرار.

وضمن منطقة الامين الثانية شرقي العاصمة حدثت خلافات بسبب لعبة كرة القدم

حيث فتح شخص النار على دار صديقه ما اسفر عن اصابة صاحب الدار بجروح مختلفة نقل على اثرها الى المستشفى فيما لاذ الطرف الثاني بالفرار، وفقا للمصادر ذاتها.

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