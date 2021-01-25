انتحار شاب ووفاة نزيل محكوم بالإعدام في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بوفاة نزيل محكوم بالإعدام داخل سجن الناصرية المركزي، فيما أقدم شاب على الانتحار لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلا يبلغ من العمر 59 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت)، وهو من المحكومين بالإعدام وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

وبين، أن سبب الوفاة يعود لعارض صحي.

من جانب اخر، اقدم شاب يبلغ من العمر 25 عاما على الانتحار داخل منزله بقضاء الحبايش من خلال اطلاق النار على نفسه بواسطة بندقية كلاشينكوف، لأسباب ما زالت مجهولة.

وذكر مصدر محلي لشفق نيوز، أن "المنتحر توفي في الطريق الى مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث حاول ذووه انقاذه بعد محاولة الانتحار".