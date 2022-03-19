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انتحار شاب ومصرع اثنين آخرين في حادثين بنينوى

Category: أمـن

Date: 2022-03-19T16:30:50+0000
انتحار شاب ومصرع اثنين آخرين في حادثين بنينوى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بانتحار شاب بينما لقي اثنان آخران مصرعهما بحادثين منفصلين في منطقتين مختلفتين في محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شاباً ايزيدياً يبلغ من العمر 22 عاماً انهى حياته اليوم بشنق نفسه داخل منزله في قضاء سنجار الواقع غرب مدينة الموصل.

وهذه هي الحالة الخامسة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية لحالات انتحار شبان ايزيديين سواء في قضاء سنجار او في داخل مخيمات النزوح في اقليم كوردستان .

وفي حادث ثان لقي شاب مصرعه متاثراً بجروح بالغة تعرض لها بحادث دراجة نارية مع صديقه في ناحية الكوير جنوب شرق مدينة الموصل.

وتوفي الشاب بعد مكوثه لأيام في العناية المركزة في احدى مستشفيات الاقليم اما صديقه فكان قد لقي حتفه في ساعة الحادثة .

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