انتحار شاب ومسلحون يهاجمون منزل منتسب بالنار في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بانتحار شاب في العاصمة بغداد التي شهدت مهاجمة منزل منتسب من قبل مجموعة أشخاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2006 أقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة حي الجهاد، ولم تعرف أسباب الانتحار".

وأشار المصدر الى "إقدام أشخاص معروفون لدى صاحب منزل يعمل منتسبا/ مفوضا في حماية المنشآت على إطلاق النار على منزله ورمي قنينة مولوتوف ضمن منطقة حي الكوفة في حي اور شمال شرق بغداد، دون إصابات فقط اضرار مادية".

ولفت المصدر الى أن "المنتسب تقدم بالشكوى ضد هؤلاء الأشخاص".