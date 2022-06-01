انتحار شاب وغرق آخر والإطاحة بقاتل وتاجر مخدرات في محافظتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر رسمية وأمنية، يوم الأربعاء، بانتحار شاب وغرق آخر في محافظة ذي قار جنوبي العراق، في وقت القت فيه شرطة بابل القبض على تاجر مخدرات ومتهم بجريمة قتل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية عثرت، مساء اليوم، على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاما قضى غرقا في احد الانهر بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار".

إلى ذلك، شهد قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار أيضا، تسجيل حالة انتحار لاحد الشباب يعاني من حالة نفسية.

وفي التفاصيل، ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 21 عاما وهو طالب في الدراسة الإعدادية اقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل المنزل الواقع بمنطقة الشموع بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "الشاب يعاني من حالة نفسية منذ قرابة عامين".

وفي ذي قار ايضا، اشار المصدر الى "احتراق نحو 700 نخلة في احد بساتين ناحية الفضلية بمنطقة آل وشاح يعود لاحد المواطنين جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، موضحا ان "صاحب البستان طلب الشكوى ضد مجهول".

والى بابل، حيث اعلنت شرطة المحافظة القبض على متهم بقتل شخص وجرح آخر وسط مدينة الحلة، مركز المحافظة.

وقالت القيادة، أنه "بإشراف ميداني من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري، ألقت مفارز من مكافحة الإجرام وشرطة البلدة الصوب الصغير والأمن الوطني، القبض على متهم بقتل شخص وجرح آخر في مشاجرة حصلت بملعب لكرة القدم ضمن أحد أحياء مركز المدينة".

وأضافت ، ان "عملية القبض على القاتل تمت في أقل من ثلاث ساعات من إرتكابه الجريمة، ليتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوقيفه إصولياً وفق مادة الإتهام".

الى ذلك ألقت مفارز شعبة مخدرات قضاء الحلة بإسناد مفارز الاستخبارات وأمن بابل، القبض على إثنين من تجار المخدرات وضبط بحوزتهم كمية منها تقدر بحوالي (٢٧٠ غرام) نوع كريستال مع ميزان الكتروني وامبولتي استنشاق وقناني إشعال صغيرة عدد ٢ تستعمل للتعاطي.

وقالت شرطة بابل في بيان، إن "العملية جرت من خلال إستدراج المتهمين والإيقاع بهما بكمين محكم وسط المدينة بعد أخذ الموافقات الإصولية، ليتم توقيفهما وفق المادة (٢٨ مخدرات) تمهيداً لإكمال باقي الاجراءات القانونية وإحالتهما الى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل".