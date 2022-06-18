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انتحار شاب وغرق آخر واعتقال اثنين تسببا بمقتل امرأة بمشاجرة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-18T18:09:48+0000
انتحار شاب وغرق آخر واعتقال اثنين تسببا بمقتل امرأة بمشاجرة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في بغداد، يوم السبت، اعتقال شخصين بتهمة مشاركتهما بمشاجرة تسببت بمقتل امرأة، فيما اقدم شاب على الانتحار شنقاً، كما انتشلت جثة شاب من أقارب رئيس إحدى الرئاسات الثلاث، قضى غرقاً في دجلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "تم القبض على اثنين من المتسببين بالمشاجرة التي اندلعت في منطقة الحرية في بغداد".

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد، في وقت سابق من مساء اليوم، بمقتل امرأة وإصابة أشخاص بجروح جراء هجوم بقنبلة يدوية استهدفت مولدة كهربائية أهلية شمالي العاصمة بغداد.

من جانب اخر، ذكر المصدر ان "شاباً تولد ٢٠٠٤ قام بالانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل غرفته في منزله بمنطقة ابو دشير جنوبي العاصمة"، مضيفا ان "الشرطة توجهت لمكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي كما فتحت تحقيقاً بالحادث".

الى ذلك، قال المصدر ان "شاباً تولد ٢٠٠٤ غرق اثناء ممارسته السباحة في مياه نهر دجلة بالقرب من سجن ابو غريب غربي العاصمة بغداد"، مبينا انه "تم انتقال جثة الشاب وتبين انه من اقارب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

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